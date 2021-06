Nederland heeft op verschillende plekjes op de wereld nog blauwhelmen en blauwe baretten rondlopen MAAR WAAROM ZIJN DIE EIGENLIJK NIET ROZE? Of hoezo niet even jezelf met een regenboogmutsje tooien het is tenslotte Pride Month. En wat doet een genderadviseur eigenlijk? Staan die de lokale bevolking bij in de bouwmarkt om de juiste kleur verf voor de kinderkamer te kiezen nadat de vorige was afgebladderd bij een verdwaald Palestijns bombardement? Werken ze samen met de stafgeneraals strategische strijdplannen uit in sand boxes die gevuld zijn met beschuitkruimels en roze en blauwe muisjes? Staan ze bij de latrines van Kamp Holland te wegwijzeren waar de jongetjes heen moeten, en waar de meisjes zich dienen te vervoegen? "UNIFIL", klinkt dat eigenlijk niet als een obscure zoektag op bepaalde websites waar vleselijke lusten op worden uitgebeeld en wat vindt een genderadviseur daar eigenlijk van?

Of is het aanstellen van een 'genderadviseur' vooral nuttig in het ontmoedigen van migratiebewegingen richting het identiteitsdemente westen? Want het risico van door Iran gesponsorde Hamasraketten op je Libanese harses is erg. Maar ongevraagd genderadvies krijgen van een postmoderne moraalkolonist die je land is binnengevallen met een mannenkleurig baretje op de blondbozende bol, DAT NOOIT. Dan liever de lucht in. Ondertussen heeft het thuisland van Peacekeeper Petra ook géén idee wat Peacekeeper Petra nou eigenlijk DOET in Libanon. Kan iemand ons dit wokesplainen? Oh wacht. Gevonden. Genderadviseurs zijn bedoeld om mannetjes bij de wasstraat te vertellen dat vrouwtjes best zelf naar binnen kunnen rijden. Eén team, één taak, voor vrede, veiligheid en minder bloed aan de muur van vrouwen achter het stuur! Thank you for your service hoor. *salueert met het kleine soldaatje*