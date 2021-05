Op internet is een klassieke Mercedes R107 380 SL uit het goede wijnjaar 1981 opgedoken. Puik zilveren harde kap-versie van een klassieker met een V8 en een relatief lage tellerstand voor z'n leeftijd. Wij eeuwige grote kleine kinderen moesten vooral grinniken om het stijlloos correcte kenteken: GS - 69 - BS. Allemaal waar. Maar dan ga je ook denken 'Goh, leuk voor het weekend' en ook om de binnenstedelijke autohatende bakfietsers in onze bloggersdomicilie Amsterdam de ogen mee uit te steken in de stad. Maar hij is wel steil geprijsd. We vroegen het ff na bij De Vakjury: "Voor die prijs moet hij redelijk perfect zijn, maar ik zie wat roest bij de deur foto's (achter de plastic covers en rubbers). Ook rubbers subframe zien er niet nieuw uit, dus vraag na wat er allemaal aan vernieuwd is. Kap is kapot en een dorpel is doorgeroest. Lakwerk ziet er goed uit, maar is altijd op foto's, dus kijken. In mijn boekje zou deze sub 15K moeten zijn...Maar neem een garagist mee...for sure!" D'r staan ook nog een zooi andere te koop (eigenlijk moet je de 560 hebben natuurlijk) en die zijn vaak scherper geprijsd maar ja, dan heb je dus niet dat kekke kenteken...