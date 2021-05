Dat is inderdaad de hypocriete waarheid van linkse deugers. Blanke kinderen op zogenaamde zwarte scholen zijn vrijwel altijd van ouders die in zo’n wijk wonen en ook sociaal-economisch laag op de ladder staan. Die kunnen nergens anders heen. Ik zeg altijd maar; PVVers en SPers weten wat multicultureel samenleven is, die zitten er heel veel vaker midden in.

Wat betreft Halsema. Als dat waar zou zijn dat haar kinderen werden gepest en bedreigd op school en dat ze geen worst meer op het brood mogen, dan geef ik haar helemaal gelijk. Volgens mij was dat toch niet zo ernstig. Moet het even opzoeken, maar meen dat het was omdat ze in eerste instantie wel voor multi-culti wilde kiezen maar merkte dat haar kinderen slecht aansluiting kregen en dat bv vriendjes en vooral dinnetjes niet bij haar thuis mochten komen want “slechte, ongelovige mensen”. Ook een goede reden, maar hypocrisie dat ze er politiek voor blijft gaan. Bepaald niet leven naar haar eigen normen en waarden.