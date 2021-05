Je kan weer winkelen op een "normale" manier, dus maximaal 1,7 klanten verdeeld over de wortel van het aantal vierkante meters winkeloppervlak mits anderhalve meter van elkaar met ontsmette mandjes en een muilkorf op want dat noemen we 'normaal' tegenwoordig. Hoewel andere versoepelingen, waaronder dingen die enorm gezond zijn voor mensen zoals sportscholen, allemaal alweer gecanceld zijn, heeft de Staatsomroep alle grote steden en enkele willekeurig door het redactiedartbord gekozen provincieplaatsjes opgebeld en gevraagd "En, is het druk?", om alsnog een bibberbang jankverhaal te kunnen maken over MENSEN, die zomaar BUITEN zijn, op een ZONNIGE ZATERDAG, omdat ze graag willen LEVEN en niet binnen willen zitten om niet dood te gaan aan een virus waar je buiten niet dood aan gaat. Wanneer gaan die genationaliseerde en/of gebelgde bureaugeraniums Dit Land eens een keertje WEERBAAR maken om de gezonde mentale weerstand te vergroten in plaats van elke morgen aan Meneer Jaap de besmettings- en IC-beddenturf du jour te vragen om heel vaak "Code Zwart!11!" in het redactietafelblad te kunnen krassen met het botte mesje van de bangheid zodra er een bunder mensen op zaterdag een boodschappenmandje pakt? We gaan er niet op wachten. We moeten dringend een bierdopje inslikken.

Nederland, nazomer 2018, historisch archief