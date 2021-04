Het is de week dat Derek Chauvin op alle aanklachten werd veroordeeld nadat de familie van George Floyd al 27 miljoen dollar schadevergoeding had opgestreken en president Biden iets deed dat moeiteloos in de top 10 van Meest Stupide Uitspraken van Donald Trump zou passen, namelijk hardop de hoop op een veroordeling van Chauvin uitspreken voordat jury en rechter hun oordeel velden. Maar Biden deugt, dus nul ophef in de M5M. Gelukkig vond BBC World een zwarte man - ex-agent, bovendien - die daar wel even wat over wilde zeggen. "President Biden is an idiot in my personal opinion", zei Brandon Tatum om precies te zijn. Voorts slingert hij ook nog wat waarheidsgranaten het interview in door te benadrukken dat het aantal (ongewapende) zwarten dat door de politie wordt neergeschoten in Amerika niet hoger is dan het aantal (ongewapende) blanken en dat zwarte Amerikanen meer dan de helft van het aantal geweldsmisdaden en meer dan de helft van het aantal moorden in Amerika pleegt, terwijl zwarten maar 13 procent van de bevolking uitmaken.

Tatum: "We can agree that 13 percent of the population aren't all criminals, only a small fraction of the black community is doing this", met voornamelijk andere zwarten als slachtoffer. Daarmee is 'racisme' als (politie-) motief niet plotseling verdwenen of niet-bestaand natuurlijk, maar dit zijn counter-argumenten die chronisch onderbelicht blijven omdat je razendsnel zelf voor racist wordt uitgemaakt als je ze probeert op te werpen. Volgens Tatum komt dat mainstream media & politieke machthebbers allemaal heel goed uit, want "they are riding a wave of dead black people in order to make money and get political leverage." Als we even terugdenken aan wat Amerikaag (geen tikfout - red.) Nancy Pelosi eerder deze week deed, namelijk George Floyd bedanken voor zijn verdiensten, dan blijft voorgaande zin best lekker plakken. Net als deze punch in the policor plums van Candace Owens trouwens: "George Floyd is not and will never be a name that is synonymous with justice." (De naam van Chauvin ook niet natuurlijk, maar dat terzijde.)

Na de breek nog een ander zwart geluid over een gebrek aan gerechtigheid.