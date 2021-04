: nee als hij had mee gewerkt had hij het ook mogelijk overleeft of wel de hulp gekregen die hij nodig had. Het ging mis. En verder veroorzaakt fentanyl een gigantische moordpartij onder Noord Amerikaanse drugs gebruikers . Er is niet zoiets als tolerantie, de een verwerkt het beter als de ander Floyd was een gigantische vent, dus nam veel, levensgevaarlijk spul. Sinds 2006 neemt in de VS het misbruik van fentanyl in diverse vormen toe. In een rapport van de CDC wordt gesproken van 1000 sterfgevallen tussen 2005 en 2007. De meeste gevallen werden geregistreerd in Chicago, Philadelphia en Detroit. In 2014 waren er 4.200 doden.Voorlopige gegevens laten zien dat fentanyl de oorzaak was van een groot deel van de naar schatting 59.000 tot 65.000 drugsgerelateerde sterfgevallen in het jaar 2016 in de VS. In de wijk Montgomery County was in januari en februari 2017 99 van de 100 drugsgerelateerde sterfgevallen fentanyl of een analoog de oorzaak.Volgens de New York Times stierven door misbruik van fentanyl alleen al in Long Island in 2016 ten minste 220 mensen. Een reden voor de hoge sterftecijfers bij toepassing van fentanyl is de extreem hoge effectiviteit en lage (LD50: ED50=277, in vergelijking met 25.211 voor sufentanil) therapeutische breedte. Fentanyl kan reeds in een hoeveelheid van 2 mg voor een volwassene met een normaal gewicht fataal zijn. Fentanyl wordt steeds meer gebruikt voor het versnijden van heroïne. Als de fentanyl niet goed door de heroine verspreid wordt, treden dodelijke hotspots met fentanyl op. Fentanyl, dat versneden ofwel direct op de zwarte markt verkocht wordt, komt deels uit legale farmaceutische en deels uit illegale productie.