Dude, je hebt duidelijk geen hond. Ik heb een lieve hond maar werd in november loops. Ze was supergeprikkeld en heeft een hond gebeten die gehecht moest worden en in dezelfde week ook naar een ander gehapt (zonder serieuze schade). Ik heb netjes de rekening betaald en als hondenbezitters onderling weten we dat het met elke hond wel eens mis kan gaan. Laat maar eens twee ongecastreerde mannetjes bij elkaar en hoe goed ze ook opgevoed zijn, er is kans op conflict. Ik zag hoe een Bearded shephard (Samson van Gert) en een Duitse staander (jachthond) met elkaar omgingen als twee mannetjes. Even een lichte beet en eentje gaf zich over. Een echte hondeneigenaar weet dat er met elke hond, hoe goed ook gesocialiseerd, altijd een kans op conflict is. Alleen bij de terriërs resulteert conflict ook in een gevecht en bij de sterke terriërs ook een klem.

Inmiddels is die van mij gesteriliseerd en ze speelt weer met een 20+ honden op de dijk en op een paar na gaat ze aan de riem. Op die honden reageert ze sindsdien minder sterk. Maar nogmaals, echte hondeneigenaren weten dat er eens in de tijd een conflict kan ontstaan waarbij er soms wat bijtschade is. Niets paniekerigs, of gaan we ook bijhouden hoe vaak kinderen elkaar per jaar neerknuppelen tot bloedens toe? Een bijtincident van hond naar mens is trouwns erger. Heb nog nooit agressie gezien van die van mij naar mensen. Een gesocialiseerde hond uit de categorie jachthonden zal ook niet snel bijten.