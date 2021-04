Akte 1

Dawkins gaf op 10 april iets ter overweging dat je blijkbaar niet ter overweging mag geven. En daar dacht niet alleen zo'n beetje elke comment onder de bovenstaande tweet zo over. Ook zijn ongelovige mensenmensen-bokaaltje uit 1996 werd pardoes van z'n schoorsteenmantel geroofd. Ter opfrissing, Rachel Dolezal is die blanke dame die zich als zwart identificeerde (na breek) en Richard Dawkins is die atheïstische evolutionair bioloog met af en toe onwelgevallige meningen.

En bovenstaande overweging was de druppel. Het atheïstisch genootschap de American Humanist Association: "Regrettably, Richard Dawkins has over the past several years accumulated a history of making statements that use the guise of scientific discourse to demean marginalized groups, an approach antithetical to humanist values. His latest statement implies that the identities of transgender individuals are fraudulent, while also simultaneously attacking Black identity as one that can be assumed when convenient. His subsequent attempts at clarification are inadequate and convey neither sensitivity nor sincerity."

Maar, laten we de discussie vooral even voeren. Dat zou Dawkins immers gewild hebben. Genderdysforie is een erkende psychologische afwijking. Transracialisme is dat niet. En ondanks dat het fenomeen genderdysforie veelvoudig ge-weaponized wordt om het blanke patriarchaat hun oriëntatievermogen te ontnemen teneinde de voortzetting van beschaving te belemmeren, en het bovendien evenzeer een hype als echte afwijking is, is het toch echt wel een stuk legitiemer dan transracialisme. Maar wat weten wij er nou van.

Akte 2

"I identify as black"