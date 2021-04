Er zijn veel argumenten om te vaccineren. Er zijn ook veel argumenten om niet te vaccineren. Alleen, door niet te vaccineren lossen we het coronaprobleem niet op. Wegens de economie moet alles een keer weer open. Dan raken de ziekenhuizen de komende paar jaar zo overbelast dat er ook geen ruimte is voor patienten met kanker, hart en vaatziektes, ongelukken, etcetera. Dan komen we in de italiaanse situatie van vorig jaar met stapels kisten, ook niet wenselijk. Ongeacht of jongeren nu niet erg ziek worden, ze gaan dan indirect wel dood aan een overbelasting van het zorgsysteem. Inenten is de minst slechte oplossing en wil je dat niet? Geen probleem. Dan hou je de lockdown toch nog even een jaartje vol. Want dat is dan de oplossing volgens jou. Ik ben voor een paspoort. Mensen mogen hun eigen oplossing kiezen. En niet klagen dat je vrijheden worden ingeperkt tov gevaccineerde mensen: zij betalen er ook voor met het 'risico' dat er is.