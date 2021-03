Monopoly is een bordspel waarbij je zoveel mogelijk geld moet afpakken van andere spelers zodat je uiteindelijk al je tegenstanders failliet zijn gegaan en jij zelf als enige overblijft. Maar wat natuurlijk pas echt kwetsend is, zijn de Algemeen Fonds kaartjes! Gelukkig worden die aangepast. "De teksten passen niet meer bij de tijdgeest, zegt Marijn ter Hofsté van spelfabrikant Hasbro Benelux. Neem: ‘Je wint de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd. Je krijgt 10 M’. “De mooiste zijn is toch niet meer het enige ideaal dat we nastreven.”" Raar. Die Marijn ter Hofsté van Hasbro Benelux kijkt zeker nooit de bekende website Instagram. Gelukkig komen er nieuwe teksten, in het kader van een verder echt helemaal niet doorzichtige marketingtruc. "Kanshebbers zijn: ‘Je beheert als vrijwilliger de socialemediapagina’s voor een non-profit kunstcentrum en ontmoet er een aantal mensen met veel talent! Je krijgt M100’. En: ‘Je stelt een team samen om het wandelpad in je stad op te ruimen. Je krijgt M50’. Pechkaarten zijn er ook: ‘Je hebt geen lokale producten gekocht! Betaal M50’. En: ‘Je hebt een buurtfeest gehouden, maar je hebt het afval niet gescheiden! Betaal M100’." Veeg ons op hoor. Het is een bordspel. Geen mislukte campagne voor GroenLinks. "Je bedenkt allemaal onbedoeld grappige kaartjes voor een bordspel en je wordt ontslagen. Ga niet langs Start, ruim meteen het bord op en ga iemand anders vervelen."