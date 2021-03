Het is deze dagen niet makkelijk om er een alternatieve mening op na te houden. Je stelt een paar honderd kritische vragen, verstuurt een paar duizend dubieuze Facebook-posts en voor je het weet willen je vrienden niet meer met je praten en is je vrouw ervandoor met de yoga-instructeur. En dat terwijl u ze alleen probeerde te waarschuwen voor de onzichtbare gevaren van deze wereld. Gelukkig is er nu een oplossing voor deze eenzaamheid: Wakker Daten! Daten voor hoger ongeleiden. Want niets is zo erotisch als samen haten op Bill Gates. Het begint met een stevig betoog over zendmasten en voor u het weet ligt u haar graancirkel te deepstaten. Kunnen we om lachen, maar deze verzuiling is natuurlijk een gat in de markt. Dit zet de deur open voor complotkroegen waar je met gelijkgezinden een microchipvrij biertje kunt drinken. Of de terugkeer van een honderd procent afluistervrije communicatiedienst met postduiven. En vergeet vooral de gegarandeerd 5G-vrije yogastudio's niet. Zie geen gekte, maar geld!