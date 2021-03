Ik zat eens samen met mijn toenmalige wijf op een cruiseschip dat vertrok vanuit Tampa. Nadat we ons een beetje gesetteld hadden in onze hut, jawel mét raampje, gingen we naar het bovendek.

Wij hadden een plekje gevonden achteraan op het bovendek. Het zicht op de zee i.c.m. de temperatuur, blauwe lucht en de felle zon was zo ongeveer wel het mooiste dat je je kan wensen.

Tenminste als er ook bier is. Dus ik op pad naar de bar om bier en een cocktail te halen. En met het bier en een cocktail weer op pad naar onze twee luie stoelen.

Ik neem een slok van dat bier, slik het door, neem nog een slok en ik denk GadveDamme! Amerikaans bier was het, Budweiser ofzo. Ik denk als ik dit twee weken mot zuipen dan spring ik per direct van dat schip.

Dus ik ging weer terug naar de bar en zag een koelkast staan. Een mooie koelkast met lampen erin die het assortiment 'bijzonder bier' een mooie glans gaven. Tussen alle flessen zag ik ook een paar rijtjes groene flessen met een beugel erop staan. Ik denk 'dat lijkt wel Grolsch!'

Ik vraag aan die (zwarte) barkeeper, vingerwijzend, in mijn steenkolen engels 'I see green bottles of bier. What kind of bier is that?' Toen zegt die barman 'that's Kroltsje.'

Het was per fles zes dollar duurder dan het standaardbier op dat schip. Maar mijn vakantie was gered.