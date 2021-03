"In verschillende steden wordt door ‘De Culinaire 4 Mijl’, de ‘Frituurloop’ georganiseerd in samenwerking met 5 cafetaria’s; snacken, drankje doen en al die calorieën eraf wandelen met een prachtig tochtje door de stad. Daarnaast krijg je bij elke cafetaria een quizronde en maak je kans op frituurprijzen, met als klapper een jaarvoorraad aan frikandellen.

Support your locals

Iedereen die houdt van een leuke wandeling en een lekkere snack kan meedoen aan de Frituurloop. Onder het motto #supportyourlocals is er een route uitgezet van ongeveer zes kilometer langs de beste cafetaria van Zwolle om zo overal een steentje bij te dragen. Bij elke cafetaria kun je een andere snack halen en krijg je een formulier met quizvragen waarmee je verschillende prijzen kunt winnen. Met als hoofdprijs: een jaarvoorraad aan frikandellen. Voor de route is er nog 1 plek beschikbaar voor een horecapartner. Wil je als horecapartner deelnemen met je zaak? Stuur dan een mail naar partners@deculinaire4mijl.nl. Dit geldt naast cafetaria's en snackbars ook voor kroegen die een frituuroptie hebben.

Informatie

De Frituurloop heeft beide dagen twee shifts. De eerste shift start om 12:00 uur en de tweede shift start om 15:00 uur. Opgeven kan via https://deculinaire4mijl.nl/product-categorie/de-frituurloop/ . Vanwege de maatregelen omtrent corona is er momenteel een maximum van twee personen per aanmelding.

’Frituurloop’ vindt plaats in verschillende steden door Nederland. Via onderstaand aanmeldpagina kun je zien of jouw stad ertussen zit. Aanmelden voor de wandeling kost € 4,00 per deelnemer. Dit is inclusief quiz en korting op de snacks en drankjes."