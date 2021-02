@ botbot, in een land met een transparante en eerlijke overheid zou ik U gelijk geven. We hebben echter het laatste decennium kunnen constateren dat de overheid geen eerlijke en transparante organisatie is die er is om dd burger te dienen, maar een organisatie die middels de ' Rutte doctrine ' werkt. In andere woorden; halve waarheden, hele leugens, bedrog, woordewisselarij, onfatsoen, wetten overtreden, zwart- of witlakken van documenten, de burger uit zijn/ haar rechten ontzetten. De voorbeelden daarvan zijn er te over, en dat is nog maar het topje van de ijsberg die men efficient onder water weet te houden. Mijn vertrouwen in de rechtstaat is er onder Rutte niet op vooruit gegaan.