Zoals u weet heeft dit weblog gezondheid hoog in het vaandel. In beweging blijven, en na afloop vooral heel goed rekken en strekken, is de formule om het Chinese biowapen de baas te blijven. En aangezien enkelbanden de logische vervolgstap zijn na een avondklok, doen we het vanavond met Valentina Victoria. Want het schijnt dus dat enkelbanden uw gezondheid helemaal niet in de weg hoeven te staan. Maar, Vic is van meerdere markten thuis, en weet ook zónder enkelbanden hoe ze voor zichzelf moet zorgen. Doe er uw voordeel mee makkers, kennis ligt gewoon voor het oprapen.



Ook zonder enkelbanden weet ze de weg