Nee het KNMI raakt deze keer niet volledig in paniek. Ik las in de krant als dat de corona-advies teams niet degenen wilde zijn om de sneeuwpret te verbieden want corona. Maar of we ons gelieve wel aan de weercodes van het KNMI wilde houden, dus blijf binnen bij code rood. Dat was twee dagen geleden. Gister zag ik al de eerste site die de aankomende drie dagen alvast code rood afgaf, en nu hebben we het KNMI dus die codes rood afgeeft, terwijl het gewoon een beetje waait. Met wat vlokjes ertussen. Maar let op: morgen zal wederom een code rood gelden. Overmorgen ook.