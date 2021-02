Wat ik me afvraag is wanneer het moment aanbreekt waarop we uitgekeken zijn op Mark. Er moet een 'tipping point' zijn, een magisch punt in de tijd, een tijdstip dat achteraf als kantelpunt gezien zal worden. "Vanaf toen ging het bergafwaarts met de populariteit van Mark Rutte" zullen we dan later wanneer we terugkijken zeggen, en dan zullen alle journalisten, columnisten, politicologen, sociologen, psychologen, economen, talkshow hosts, bekende nederlanders, halve zolen, potsenmakers, astrologen en helderzienden binnen de kortste keren ook precies weten waaróm. Want daar zijn we met z'n allen goed in, achteraf doen alsof we het altijd geweten hebben, achteraf veinzen dat we profeten zijn.

Ik heb het gevoel dat de houdbaarheidsdatum van Mark Rutte is aangebroken of zelfs al is verlopen, en dat op elk moment nu dat 'tipping point' bereikt kan worden, maar het is slechts een gevoel, en ook helemaal geen originele gedachte. Velen van ons snappen al tijden niet waarom de VVD zo hoog blijft staan in de peilingen en waarom het Nederlandse volk, als we de peilingen mogen geloven, zo veel vertrouwen blijft hebben in Mark.

Maar het zal in één keer het geval zijn, van het ene moment op het andere, dat Mark het gehad heeft, plots, als donderslag bij heldere hemel. Het hangt in de lucht.