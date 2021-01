Windmolens horen ver van bewoning te staan, wat in Nederland dus betekend een flink stuk uit de kust op zee. Windmolens op land zijn nergens voor nodig, op de bestaande daken passen genoeg zonnepanelen om Nederland van stroom te voorzien, ook in de winter. Je hebt wel wat accu's nodig voor het geval het een paar dagen zwaar bewolkt is in heel Nederland, en een paar oude gascentrales die je misschien elke winter een paar dagen nodig hebt, dus dat zijn de kosten niet.

De EU heft vorige week bekend gemaakt om nog eens 3.5 miljard te steken in bedrijven die batterijen ontwikkelen on produceren. Bedrijven in bijna alle EU landen, behalve Nederland. Wij krijgen niets. Misschien is onze overheid vergeten mee te doen met iets of zo maar we vallen gewoon buiten de boot, alsof we niet bij de EU gezeten hadden.