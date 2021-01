Femke Merel van Kooten-Arissen is een uitstekend Kamerlid. Harde werker op de juiste onderwerpen, principieel en - waar zie je het nog in de politiek - eerlijk & zelfreflectief. Althans, dat vonden wij, toen ze bij Chips. Nootjes. Bier. aan de bar zat. Leuke vrouw, prima Kamerlid. Helaas wat onfortuinlijk in haar keus voor mannen. En vrouwen. Ze vertrok bij Marianne Thieme, werd in de armen van Henk & Henk gedreven, rukte zich daar uit los en is nu een eenmansfractie zonder fractiediscipline. Die ironie is haarzelf ook niet ontgaan en daarom heet haar partij nu Splinter.

Nu het probleem waar we Femke Merel mee willen helpen (wat betekent dat we een beroep willen doen op UW democratische inborst). Splinter wil graag in de Tweede Kamer blijven, maar als je wil deelnemen aan de Kamerverkiezingen moet je in alle 20 kieskringen van het koninkrijk voldoende ondersteuningsverklaringen ophalen om in die kringen op de stembiljetten te komen. Dat is sowieso al een #&@%!-klusje, maar in coronatijd nog meer. En het kan *niet* digitaal, je moet fysiek naar een gemeentekantoor. U begrijpt: het is lastig voor Splinter.

Maar u heeft ook allemaal een warm bloedend hart voor onze democratie, toch? Deze week nog aangewakkerd door de historische woorden van Pieter Omtzigt, die opriep tot, nee, sméékte om een ander, eerlijker landsbestuur. Nou. Wij denken dat Femke Merel daar een splinter aan bij kan dragen omdat ze naar directe inspraak van haar achterban wil luisteren. Klinkt bekend en daarom roepen we alhier iedereen op om haar een kans te geven om eerlijk & volledig mee te doen aan de verkiezingen. Je hoeft er zelf niet op te stemmen, je hoeft ook al haar standpunten niet te delen, maar ze verdient als harde werker en eerlijke doorzetter wel a fair chance met Splinter.



WIL U FEMKE MEREL HELPEN?

Ga dan naar deze pagina voor een ondersteuningsverklaring en ga met je paspoort, smoelbeschermer en democratische strijdvaardigheid naar je lokale stadskantoor/gemeentebalie om 'm te laten tekenen. Daarna stuur je 'm naar Femke Merel op dit adres, en doe haar de groetjes van GeenStijl. Als u nou ff helpt, zetten wij daar tegenover dat je nog een keer besmuikt mag lachen om onze eigen finaal mislukte verkiezingsdeelname van 2017. Want we hebben ooit voor onszelf ook opgeschreven hoe je een OSV moet scoren en onder dat linkje zit nog een heel pijnlijk amateurfilmpje van een faalhaas. Veel plezier er mee!

Kijk dan. Deze vrouw denkt aan echte mensen