Voor de een is het vandaag gewoon weer een #goedemorgen #vrijdag, voor de ander is het de dag van de rechtszaak tegen de moordenaar van haar zoon. In april werd Rik (18) uit Heesch doodgestoken door de verwarde asielzoeker Abdallah A. uit Soedan. Gewoon, zomaar. Wat het voor de familie extra naar maakt, is dat Abdallah het - in tegenstelling tot zijn verschijning in Nederland - niet nodig vond te verschijnen op eerdere rechtszittingen. En nu, negen maanden later, wordt de zaak inhoudelijk behandeld. We weten al dat er fouten zijn gemaakt. Dat Abdallah reeds bekend was bij de politie bijvoorbeeld, en dat hij allang het land uitgetrapt had moeten worden door de lafhazen van de vvd met hun grote bek. Dat lezen we dan weer nergens terug, want Abdallah is zelf toch ook een slachtoffer. Abdallah is knettergek in z'n kop en het systeem heeft gefaald, omdat het systeem niet is ingericht op maatwerk. Dat het COA en de azc's de wankele toestand van Abdallah niet hebben gedeeld met de gemeente, vanwege privacyregels: "Als instanties niet langs elkaar heen hadden gewerkt en als de veiligheid van de samenleving had geprevaleerd boven de privacy van de vluchteling, de moord op de tiener wellicht voorkomen had kunnen worden."

En terwijl heel Nederland vriend Abdallah gewoon lekker in een hoekje wil laten verzuipen, geeft de moeder van Rik blijk van het allergrootste hart. "Hij was ziek, daarom zie ik dit niet als een daad. Hij heeft geen hulp gehad. Het systeem heeft gefaald, maar het COA of de GGZ staan niet voor de rechter terwijl ze wel mede schuldig zijn aan de dood van Rik. (...) Ik ben er vooral boos over dat hij geen hulp heeft gekregen." Tsja. Wat een vrouw.

