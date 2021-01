Niet elke verandering is een verbetering. Zo vervangt Veolia EBS de bushalte 'My home is my castle' voor de bushalte 'Prins Willem-Alexanderhof' omdat de gemeente Midden-Delfland graag wil dat de bussen in het centrum van het dorp Den Hoorn stoppen. Afschuwelijk. Als Midden-Delflandse tradities zoals het handhaven van de naam van de bushalte 'My home is my castle' al niet meer gewaarborgd worden, hoe kunnen we dan ooit onze jeugd belangrijke Hollandse waarden zoals bushaltes genaamd 'My home is my castle' bijbrengen? Voor je het weet heten bushaltes alleen nog maar 'bushalte Tunneltje De Bilt' en dat moeten we niet willen met zijn allen. Een volk dat zijn geschiedenis niet eert, is gedoemd de fouten uit het verleden te herhalen. Wij willen een petitie. En wel nu.

En veel plezier met jullie nieuwe bushalte in Den Hoorn