Terecht of niet, dat oordeel laat ik aan de juridisch en moreel meer capabele reaguurders over.

Maar mijn gevoel zegt: mensen, zorg in godsnaam dat je niet afhankelijk word van de Staat der Nederlanden. Je menselijke waardigheid word je afgenomen. Zodra de overheid je in de tang heeft, ben je niet meer als een nummer, een subject dat het verdient om 24/7 door Big Brother te worden bespied, en met een zwaard van Damocles boven je hoofd in de vorm van boetes en straffen, die op basis van volledige willekeur worden opgelegd.

Nogmaals, terecht of niet, geen idee. Ik zou ook zo gauw geen ander, beter stelsel weten te verzinnen. De Piketty's in deze panelen die een basisinkomen bepleiten leven in een dromenland. Het is geen realistisch idee, en zelfs al zou het haalbaar en werkbaar zijn, het is nog maar de vraag of we dergelijk hardcore socialisme (nog meer lijfeigenschap en afhankelijkheid van de Almachtige Staat) moeten omarmen.

Ik ben zelf gelukkig nooit afhankelijk geweest van de overheid. Altijd zelfstandig mijn bescheiden inkomsten gegenereerd, en netjes belasting betaald. Tot Corona toesloeg in het voorjaar, en ik van de ene op de andere dag zonder werk zat. Dan kom je in de mallemolen van de TOZO-regeling terecht. Het betalen van de maandelijkse aanvulling tot het minimumloon ging heel snel, maar naderhand kwam de evaluatie. Of ik maar even alles maar dan ook alles op tafel wilde leggen over mijn financiële situatie. En of ik een geldig identificatiebewijs wilde overleggen, een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Op een gegeven moment, halverwege de bureaucratische kronkelwegen denk je, fuck it. Die paar honderd euro per maand extra (bovenop nog wat inkomsten uit verhuur) zijn die hele kudtzooi niet waard. Ik heb de ontvangen gelden dus netjes terugbetaald. Tot nu toe nog geen moment spijt van gehad.