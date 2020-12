Een jaar of 20 geleden was er een groot tandartsentekort, mijn tandarts ging met pensioen dus ik had geen tandarts. Mijn zus en een collega hadden ook deze tandarts. Mijn zus vind na een tijdje een andere tandarts en ze bleek 10 gaatjes te hebben. De collega vond ook een andere tandarts en had zelfs 30 gaatjes! Ik vond uiteindelijk ook een tandarts. Een vrouwelijke tandarts uit Roemenië. Ik ging er met de zenuwen in m'n lijf naartoe. Haar praktijk was aan de buitenkant oude glorie maar ze had de allernieuwste en beste apparatuur, heel wat anders dan mijn oude tandarts, die had nog apparatuur van voor de oorlog. Ik bleek een stuk of 10 gaatjes te hebben en nog wat andere dingen. Mijn oude tandarts speelde later nog in The Marathon Man. (Grapje) Er hing een bordje bij de receptie met daarop: 'Als u contant betaalt, krijgt u 10% korting.' Ik betaalde na elke behandeling contant, het vreemde was: ik betaalde een factuur van bijvoorbeeld 200 Gulden, kreeg 10% korting, dus 180 Gulden, maar op de factuur stond gewoon 200 Gulden. De factuur ging naar de zorgverzekeraar en ik kreeg 200 Gulden op m'n rekening gestort. Ik vond het wel best.

Alle gaatjes waren inmiddels gevuld en een half jaar later de halfjaarlijkse controle. Kom ik daar aan, is ze met de noorderzon vertrokken. Bleek dat ze nooit 1 cent voor de apparatuur, aan de huur, aan de leveranciers en natuurlijk geen belasting had betaald.

Na een tijdje weer een andere tandarts gevonden en die moest alles wat ze gedaan had eruit slopen want de vullingen zaten allemaal aan elkaar vastgeplakt.

Ik heb het niet zo op tandartsen.