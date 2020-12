De Melkweg: nog ergens waarneembaar in Nederland? Of staat alles al vol herriewieken?

Aan de kust zal wel vaak mist staan, zodat ook als het donker is en geen maan er risico is dat je er voor niets staat.

Deze mist kan een dagje strand ook heerlijk verpesten. Wel visjes in de zee te zien bij een leeg strand, dat wel.

De komeet van dit jaar stond dusdanig laag aan de horizon dat je het in dit volgebouwde land nauwelijks kon waarnemen.

Eigenlijk best wel een suf land, Nederland, als het om natuurbeleving gaat.

(O.T. Shorttrack schaatsen op tv: snaai'm niet. Wielrenners fietsen toch ook niet 1000 rondjes op een rotonde. Die houden geen enkels of knieën meer over, man.)