Raadsel! Wat is de overeenkomst tussen de klantencontactcentra van DPG Media, de redactie van het Nederlans Dagblad, het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, een bedrijfspand aan de Hudsondreef in Utrecht, een kantoorpand aan de Amsterdamse Overschiestraat, hotels aan de Spuistraat en het Kattengat, het OLVG in Amsterdam, de spoedeisende hulp van het Laurentiusziekenhuis te Roermond en nog een paar plekken?

Antwoord: Geen idee!

Feit is wel dat op alle adressen een poederbrief is bezorgd en daar is de politie dan weer bezorgd over. "De poederbrieven hebben bij enkele ontvangers lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen veroorzaakt (...) De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven, of er een verband is tussen zaken en het motief van de afzender(s). Er wordt rekening gehouden met het scenario dat er mogelijk sprake is van één en dezelfde afzender."

Onderzoeksredactie GeenStijl heeft in het landsbelang de postzegel alvast doodgecheckt. Het is een raaf, afkomstig van het online PostNL-postzegelvelletje 'Beleef de Natuur – bos en heidevogels (gestempelde postzegelvel)'! Geen dank hè politie!