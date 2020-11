[Dorstig binnen druppelende bezoekers: 'Kudt. Van Rossem klimt weer eens op z'n praatkruk...']

Omroep Zwart heeft 50.000 leden gehaald, liet een glunderende Akwasi vandaag weten. Knap gedaan, zo snel. Wij hebben informatie ontvangen die suggereert dat er inderdaad 50k mensen zijn aangemeld bij Akwasi’s omroep, maar dat 15.000 ‘leden’ daarvan nog niet daadwerkelijk betaald hebben. Wel veel gratis aandacht gekregen vandaag...

Want: jammer dat er wéér een zinloos omroepzuiltje komt waar niemand naar kijkt omdat het bijna iedereen uitsluit, en dat hiermee (samen met de regressieve 'woke' ziekte van hoogopgeleide millennials, 'boos oud blank' van Ongehoord Nederland en de zelfverklaarde 'nieuwe zuil' van FvD) wederom piketpalen geslagen worden voor verdere verzuiling langs identitaire lijnen.

Wat ons wel opviel: met de achterban van GS en die van FvD en ON! zien we nog wel overlap. Met Baudet trokken we ooit samen op. Laatstgenoemde adverteerde alhier voor nieuwe leden. Maar de ledenjacht van Akwasi voltrok zich volledig buiten onze bubbel. *Niets* meegekregen van zijn campagne, de kennelijk veeltallige Insta-endorsements van vroom vlaggende BN'ers die gretig meebewegen op het inclusiviteitsdansje, of de gerichten oproepen in sociale internetkringen waarmee de Weesper vastgoedgrootverdiener de ledendrempel naar gratis taxpoet wist te bedwingen.

"Omroep ZWART. Wen er maar aan", twitterde de man die in juni nog met fysiek geweld tegen een breed geliefd cultuursymbool stond te dreigen en daar uiteindelijk meer loon dan hoon uit lijkt te halen. Met het oog op het verder uiteenvallen van de sociale cohesie in het algemeen en het verspillen van publiek geld aan specifieke belangen in het bijzonder: liever niet, Anton Karel.

Toch, het zette ons aan het denken:

Zijn wij de oogklepdragers die blind zijn voor bepaalde bubbels (en daarbinnen bestaande sentimenten), of is Akwasi's activisme inderdaad (wat wij dus denken) zó specifiek, dat het in absolute aantallen een relatief kleine doelgroep aanspreekt, die zich echter hele betrokken medestanders tonen? Of is de hele tijdsgeest gericht op ontrafeling van de samenleving, die langzaam uiteenvalt in identitaire eilandjes? Nogmaals: vroeger was het ideologisch. Katholiek of protestant. Roomser of gereformeerder. Socialistischer of kapitalistischer. Linkser of rechtser. Nu klemmen we ons in tussen identitaire belangen: horizontaal afkomst, huidskleur en geaardheid en verticaal arm & rijk en jong & oud.

Wij van de GeenStijl vinden van onszelf niet dat we op een heel specifieke doelgroep targetten. Wij bedienen in principe een breed publiek. Dat het de facto leidt tot een rechts-van-het-midden, zelfstandig/ondernemend, hoger opgeleid en bovenmodaal lezerspubliek in 70/30-verhouding man/vrouw, doet daar niets aan af. GeenStijl verkoopt geen ideologisch narratief, GeenStijl verlaat zich op de (voor allen geldende) vrijheid van meningsuiting in een liberale democratie en is qua berichtgeving primair evenement-gedreven en reactief ('de waan van de dag', dus), daarbinnen van satirisch tot serieus, gevuld op quasi-journalistieke grondslagen van verbazing, bevraging en nieuwsgierigheid. En een heleboel hyperbolen.

Korter gezegd: wij weten het ook niet, dus we vragen het ons af. Luidkeels, dat wel, met een grote drang naar vrijheid en onafhankelijkheid. We wantrouwen alles met macht, inclusief de mainstream media, comme il faut. We ergeren ons aan elites, schertsen om schijnheiligen en hebben hilariteit om hypocrisie, mede omdat we daar zelf ook niet altijd verschoond van blijven. Maar we proberen geen eigen kliek te kweken die op het sektarische af een specifieke identiteit leidend wil maken. GeenStijl is een... brede volkspartij?

OK grapje dat niet, maar als je het ons vraagt zijn en willen we toch echt iets anders dan wat Akwasi's activisme (en zijn Omroep Zwart) lijken te beogen. Of ON!, en ook het huidige FvD is meer sektarisch dan breed sociaal-maatschappelijk. Daarmee zullen een boel reaguurders het hier weer mee oneens zijn. Mag. Prima. You can come and go as you please, niemand is hier de ander wat verplicht en je bent altijd welkom om te blijven (graag zelfs, wij moeten het zonder taxpoet doen).

[Inmiddels volledig uitgedroogde bezoekers die hier alleen maar kwamen voor het bier: 'Ja. Leuk, Ros. Goed verhaal. Lekker kort ook. En nou je muil houwe en bier tappen, kut']

Yup. OK. Het is ingewikkeld allemaal, op het coronakruispunt van 2020. Morgen in CNB maar eens aan Ronald van Raak vragen, wat hij er als beschermheer van de directe democratie van vindt.

Voor nu: de bar. Is geopend! De fooienpot trouwens ook. Dank voor uw geduld, proost.

p.s. Ja, Akwasi is een lul. Maar GU niet en die moet hier de rotzooi opruimen in de panelen. Hou 'n beetje rekening met hem, OK?