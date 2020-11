Kunt u zich nog herinneren, dat u de hele nacht lag te piekeren of u begraven of gecremeerd zou willen worden, en als u dan begraven wordt, op welke begraafplaats moet u dan liggen in godsnaam, en als u toch gaat voor een crematie, gaat uw as dan in een urn bij Tante Sjaan op tafel of strooien we het dan uit over de Egeïsche Zee, en dat gepieker was heel raar want u was toen nog maar 7 jaar oud? Het wordt nu alleen maar lastiger voor mensen die niet weten wat er moet gebeuren met hun lijk, want er komt een nieuwe vorm van lijkbezorging bij: resomeren. "Bij deze techniek lost het lichaam van een overledene op in een verwarmde vloeistof waaraan kaliumhydroxide is toegevoegd." Als u denkt aan doodgaan en sterven denkt u natuurlijk meteen aan D66 en minister Ollongren vindt resomeren helemaal geweldig. En het is nog goed voor het milieu ook! Zou u zichzelf laten resomeren?