"Do not give in." Dat is de boodschap van Ayaan over Wokeism, in gesprek met Diane Matroos op BNR. Eerst beschrijft ze hoe de illiberale ideologie niets nieuws is ('In Nederland noemen we het al decennialang multiculturalisme'), daarna beschrijft ze hoe het zich dieper verankerd heeft in westerse instituten als de politiek en de universiteiten en tot zover leren we zelf ook niks nieuws. Wat ook niet nieuw is, maar wel uitstekend om zo luid mogelijk te verkondigen, is dat je niet moet toegeven. Wokeism bestaat uit boze donderwolken van gewauwel dat met veel donder en bliksem wordt opgedrongen, maar dat je met een beetje rede zo opzij blaast. Blanke autochtonen Nederlanders & Amerikanen & Westerlingen zijn niet foutloos maar zeker geen institutionele racisten, onze samenlevingen zijn niet institutioneel racistisch en de totalitaire standpunten van identiteitspolitiek bieden zicht op een gevaarlijke uitkomst: "Inclusiviteit" is een vriendelijk woord voor 'totale gelijkschakeling'.

Dus: Do. Not. Give. In. "This whole woke business is an elite business. [...] This woke philisophy is dangerous but it is easily defeated", horen we Ayaan vertellen onder de gele play-button hieronder. (Verzoek: dat 'niet toegeven' svp wel liever met woorden dan met de stormtroepen van MVV.) We zouden derhalve niet moeten vrezen voor clubjes eng-denkende activisten en partijen als D'66 en GroenLinks en DENK die daar politieke verlengstukken van zijn, of vrome Anton Kok-achtige bibliothecarissen die met schijnheilige splintersuggesties dat Zwarte Piet-minnende Nederlandse een soort 'fascisten' zijn de balk van hun eigen boekverbranding niet zien. Laat je niet in de luren leggen door Jesse Klavers lelijke "We've got your back"-retoriek, maar maak ruimte voor liberale vrije geluiden zoals die van vrijdenker Mohamed Mouman (pdf-mirror), en geef dáár rugdekking aan. Want de meest grauwe kleur die een samenleving kan hebben, is die waarin gelijkheid van uitkomst het wint van de veelkleurige vrijheid die de gelijkheid van kansen biedt.

"I would make a cultural to say: do not give in. They want to abolish all things joyful, all things of fun. They find fault with Shakespeare. They think reading Homer and Plato is racist. This is so incredibly maddening and dumb. Today they'll come for Sinterklaas and Zwarte Piet. Tomorrow they will say: 'we have to pull this statue down because this guy from 600 years ago had slaves'."

Bonus-onthulling: Ayaan speelde ook wel eens Zwarte Piet en "I loved it, it was fun, it's the sweetest holiday. Sinterklaas is what I miss most about the Netherlands because it's so sweet and so nice. Please. I hope that the Dutch as a society just say: 'We are going to have Sinterklaas whether you like it or not'. The poetry, the Zwarte Piet, the chocolate letters, all of it. And if the Dutch won't, I will!"

[Foto boven: de droefenis in Halsema‘s Heilstaat]

Oftewel: Fuck 'em