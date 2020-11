Bert Slagter (@) is complexiteitsdeskundige in het RED Team, de tegendenkers op het coronadossier waar Jaap en zijn Mensen niet naar willen luisteren. Als corona Jurassic Park was, dan is Jaap van Dissel de John Hammond van het verhaal en Bert dus zeg maar Jeff Goldblum. En donderdagavond om 21:00 uur is ie te gast aan de bar van Chips. Nootjes. Bier. (die er wellicht nog een beetje Amerikaans uit ziet omdat we geen zin hadden om de zooi op te ruimen nog helemaal geen tijd hebben gehad om hem in de oude staat terug te brengen) om te praten over Het Blauwe Lijntje van Marino van Zelst (ook RED Team). De afgelopen dagen zien we een daling van de RIVM bingogetallen, drijven de voorspellingen over een aanstormend vaccin de koersen omhoog (vooral die van Pfizer...) en wordt de roep om het heropenen van De Wereld weer luider - in ieder geval bij Tom Staal & zijn bargast, die dat hele pokkevirus wel een beetje BEU zijn. Dus geen BS, Bert Slagter: wanneer gaan de échte kroegen weer open? Want life, eh... finds a way! Dat en meer,

LIVE op donderdagavond om 21u00 in Chips. Nootjes. Bier. En Bert Slagter!

Vragen voor de niet-viroloog? Plemp in de panelen!

UPDATE: +5424