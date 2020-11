Leuke tijd was dat, mijn kinderen hebben ervan genoten. Letterlijk alles wat leuk was in dit land is verpest (5 dec) en wat er nog overgebleven is (St. Maarten) wordt verpest totdat er niets meer over is. Alles grauw en miezerig zoals b.v. in de vroegere USSR, geen enkele levensvreugde meer. Dank zij Poetin zijn ze daar weer op de goede weg maar wie neemt in ons land dan het voortouw? De sneeuwvlokken? Laat mij niet lachen. Maar goed, de mooie herinneringen blijven en die kan niemand ons afpakken.