In Culemblanca is een vrouw zwaargewond geraakt na een aanrijding met een heer op een crossmotor. Jammer dat we het moeten zeggen, maar een klein groepje motorcrossers verpest het weer voor de welwillende meerderheid van de motorcrossers. Heus, we hebben ook goed geïntegreerde motorcrossers! Zoals Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff. Maar we hebben ook motorcrossers die niet de moeders van motorcrossers van de sokken crossen, maar u en mij, oude vrouwtjes. Toegegeven, we doen in dit land ook wel erg onaardig tegen motorcrossers. Dan roepen we: "Crossmotoren stinken!" Of: "Als je zo graag wil motorcrossen, doe je dat maar lekker in je eigen weiland!" En: "Ga terug naar je eigen crossbaan!" Misschien kan M de situatie van de motorcrossers een keertje duiden. Enfin, we zitten met een vraag, en die vraag is: willen jullie meer of minder motorcrossers? O ja, onbelangrijk natuurlijk, maar toch nog even het signalement van de heer op de crossmotor: licht getinte huidskleur, zwart opgeschoren kort haar, 15 tot 20 jaar oud.