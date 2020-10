En toen zaten we ineens weer MIDDEN IN HET ISLAMDEBAT. Was het voorjaar voor BLM en de deels geforceerde, deels invoelbare emancipatiestrijd, dan is het najaar weer voor de echte ideologische uitdaging van het vrije westen: de ideologie van de Mohammedanen. Even los van de gruwelijke wreedheden in La Douce van de afgelopen weken: de pluspunten tekenen zich af. Het Frankrijk van Macron pakt de handschoen op tegen het islamisme, waar Erdogan zich als generaal van ontpopt. In zijn kielzog durven anderen in pers en politiek het ook. De burgemeester van Nice buigt niet na de onthoofdingen in de kerk, in Nederland verschijnt het woord "islam" schoorvoetend in combinatie met "extremisme" of "terreur" bij media (die ook hun eigen geloofwaardigheid op het spel zien staan) en politici (die herkozen willen worden). De minpunten, of liever: de mispunten dienen zich ook aan. Zoals die smerige dubbeltong Yassin Elforkani, en dat serpent van NIDA.

Dat duurt allemaal nog wel ff. Jaren. Decennia. Misschien wel langer. En wij zijn met meer. Bovendien: er kantelt iets. Dus vanavond doen we 't ff chill. Het is vrijdag, het miezert, de kroeg is dicht. Maar we hebben een interessante CNB gehad met Atze de Vrieze donderdagavond, die we warm aanbevelen. Of probeer een van z'n podcasts: De Machine of, wat meliger: Weird Hit Wonder. Mooi man.

