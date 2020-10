@/@Cole Hersch, zo'n held die we niet verdienen maar wel nodig hebben. Mocht even aanschuiven bij de enige show die we nog meer missen dan Vrienden voor het Leven*. De socials zijn al jaren niet meer hetzelfde sinds ome Lex permanent werd verwijderd, gelukkig hebben we de beelden van de beste 8 uur van ons leven nog, namelijk Jones bij Rogan en Eddie Bravo deel I en Jones bij Rogan en Eddie Bravo deel II. Maar goed, het Nieuwsuur voor Ongehoord Internet krijgt een nieuwe mascotte voorgesteld, en wij willen hem in onze aderen: Cuck Slayer, "a loud, veiny American flag, whose limbs are AR15's. (...). To help advertise al the InfoWars supplements and enhancements, Cuck Slayer will travel to the scene of every school shooting on the day that they happen. He'll approach anyone whose crying or dead and hand them a sponsored pill bottle that says: "Best Crisis Actor". He won't leave until the actors take their pills and get their erections." Na de breek Cole's pitch tijdens een Zoom-meeting voor een nieuwe mascotte voor een universiteit: TittyPussy, "a woke sloppy goblin girl who rides around the campus on sweat-stained rollerskates and begs each student to come out as bi (...)."

C U C K S L A Y E R

Mascotte 'TittyPussy' voorgesteld als mascotte aan Saddleback College