Natuurlijk is Corona niet te wijten aan pillenslikkers of andere drugsgebruikers, maar we mogen best eens beseffen dat niet alles altijd maar leuk of aangenaam hoeft te zijn. Het is helemaal niet liberaal of "vrij" om als een gedrogeerde feestganger door het leven te gaan. Dat hebben Karl Marx en Aldous Huxley al een keer uitgelegd, beiden op hun eigen manier. Marx zegt namelijk: religie is de opium van het volk. Hij zegt vervolgens: wie gedrogeerd is, die is onvrij. Ik voeg toe: narcotica is de narcotica van het volk.

Een gedrogeerde festivalganger die in zijn gehallucineerde gelijkheidsdroom op een festival staat te hossen met mensen die hij normaal gesproken waarschijnlijk amper aan zou kijken is echt niet vrijer dan een christen die in de kerk in ZIJN gehallucineerde gelijkheidsdroom staat te zingen met mensen die daar alleen maar zitten omdat ze toevallig ook in God geloven en met wie hij verder niet per se iets heeft.

Aldoux Huxley heeft heel mooi uitgelegd waar een min of meer permanente droomtoestand toe kan leiden. Dat kan je nalezen in A Brave New World.

Dat boek maakt duidelijk dat ongebreideld liberalisme leidt tot een zeer grote mate van onvrijheid.

De mens wordt bijna letterlijk een knecht van de middelen en instrumenten die hij gebruikt. De overvloedigheid aan consumentenmiddelen - dus ook aan drugs -, zorgen ervoor dat we totaal afhankelijk zijn van de middelen die we denken te kunnen oppakken en neerleggen wanneer het ons uitkomt.