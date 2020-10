Er is een rekenmodel waarin het kerkgebouw, duur van de bijeenkomst aantal mensen en wel/niet zingen, ventilatie berekend kan worden. Bij het handhaven van de 1,5 m is de kans op besmetting 0,1% zelfs als de hele kerk zingt. De besmettingen bij de koren hebben te maken met het niet naleven van de protocollen (de duur van de repetitie, te weinig ventilatie, onderlinge afstand, blijven hangen na de repetitie).

Als iedereen zich in publieke voorzieningen (café's, etc.) netjes aan de regels zou houden, waren daar de aanvullende maatregelen daar ook niet nodig. Kerkbezoekers houden zich over het algemeen beter aan de richtlijnen dan dronken feestvierders. Het is daarom niet passend om deze situaties met elkaar te vergelijken.

Tevens denk ik dat de rol van de pers ook kritisch mag worden bekeken. Afgaan op feiten en zich overtuigen van de naleving is er niet bij. Ook zij scoren liever door het op het sentiment te gooien dan op de waarheid. Feiten worden te pas en te onpas weggelaten als dit niet past in de toon van de berichtgeving.

Nu speelt beeldvorming uiteraard ook een rol. 600 mensen tegelijk naar binnen laten gaan (denk aan verkeersstromen), zingen dat tegen het protocol ingaat, draagt natuurlijk niet bij aan een goede beeldvorming. De ontstane commotie is begrijpelijk, ook al is deze onterecht. Maar de reactie van de politiek is natuurlijk weer opportunistisch: het gaat op een plek 'fout', dus de hele 'sector' krijgt beperkingen opgelegd.