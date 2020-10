Zondag. Het eerste weekend dat de verwarming weer aan gaat. Buiten spookt het een beetje. Prima dag om Het Onbekende naar de beamer te casten en mee te dolen door een verlaten Duits kasteel. Niets meer, niets minder. Katjang en Pepijn (eerder voorbijgekomen in dit topic) waren getipt dat een groot landgoed met kasteel verlaten bij staat in Duitsland. "We hebben geen moment getwijfeld en zijn meteen de auto ingestapt en een kijkje gaan nemen. Het is inderdaad helemaal verlaten en alles stond letterlijk nog in het kasteel. Omdat het zo groot landgoed is en wij alles willen laten zien was het onmogelijk om er 1 video van te maken en besloten wij er een 4-delige serie van te maken", mailden ze. Nou, bij dezen is de zondag weer gevuld. Voor de autoliefhebbers: in deel vier zitten verlaten limo's. Eén vraag wel. Al die bloemen. Zijn die van plastic, of waart de zorgende ziel van de kasteelheer nog door het pand?