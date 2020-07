:

Nee... maar het overkloppen van de ANP telex en een topic maken van het meest trending topic op twitter, of de op het blauwe vogeltje meest gehate column van het moment is ook wel eens vermoeiend. Vroeger was GS een vergaarbak van internet onderwerpen die andere reguliere media nu juist niet hadden of bewust lieten liggen, maar die reguliere media zijn nu de voornaamste bron.

Dat is best jammer.

Ik had vroeger nog wel eens: “Jezus Garistus, waar hebben jullie dat nu weer opgediept?”, dat je echt dacht: die jongens zitten echt wel een beetje research te doen. Enfin. Musings of a cigarette smoking man.