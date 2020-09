Sinterklaasdichter Jerry Afriyie was vandaag de zoveelste KOZP knuffelactivist van de media- en cultuursector die in opspraak kwam wegens suggestieve teksten over geweld tegen Zwarte Piet en/of "witte mensen". Voormalige verzetskrant Het Parool stond hem toe om de zinsnede "Als ik Zwarte Piet tegenkom, sla ik hem knock-out. Als nog een witte persoon mij racistisch bejegent, eindigt die in het AMC" in een subsidiestuk opiniestuk te verwerken en sja, het is heel gek misschien, maar dat schiet toch bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Gelukkig heeft 1 dappere woordkunstenaar nog het verstand om zich te verzetten tegen zulk een onverstandig taalgebruik, zonder zijn optimisme te verliezen: We verzinnen toch gewoon wat anders met ons allen?