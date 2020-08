Zo. Dat was gezellig gisteravond in de Chips. Nootjes. Bier. Bar. Femke Merel kwam op bezoek en had naast een brisante anekdote over het terughalen van schilderijtjes ook wat te zeggen over Henk Otten (gekozen op FvD-lijst, senator voor Groep Otten) die op de laatste dag voor het reces op de fractiekamer van Femke Merel van Kooten (gekozen op PvdD-lijst, toen nog niet ex-Partij voor de Toekomst) en Henk Krol (gekozen op 50PLUS-lijst, voorlopig nog niet ex-Partij voor de Toekomst) stemmingslijsten zat in te vullen. Om even een misverstand uit de weg te helpen: in ons parlement wordt bij handopsteken (of hoofdelijk) gestemd, dus het is niet zo dat Henk de Tank zelf namens de PvdT in de Tweede Kamer zijn stem heeft uitgebracht.

Maarrrrrr, zo blijkt ook uit de reactie van Otten: daar zat dus wel iemand (die kennelijk met tonnetjes liep te zwaaien) die namens de FvD de Senaat in is gekomen inhoudelijk te bepalen wat er in de Tweede Kamer met de stem van kiezers voor 50PLUS en de Partij voor de Dieren gebeurde. Femke Merel van Kooten en Henk Krol waren daar met hun volle verstand bij en hebben dit laten gebeuren. Zij zijn als volksvertegenwoordigers die zich niet van hun eigen taak kweten verantwoordelijk voor deze lelijk uitstekende splinter in het huis van onze democratie. God wat een ellende hee die margepolitiek.

Reactie Henk Otten