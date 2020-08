@Watching the Wheels | 02-08-20 | 17:27:

Ik zie een SJW mogelijkheid waarin een transgender Caesar het kleine Gallische dorpje dat wij hier zo goed kennen, Eindelijke op de knieën krijgt. Dat zal dan wel het laatste album woorden vrees ik. Iets met die blanke, middelbare Gallische krijgers helemaal murw leuteren met inclusiviteitsgezanik en tweespalt zaaien door een Genderloos hondje het dorp binnenbrengen genaamd Cervix. Iedereen ruzie en toverdrank helpt niet meer want Panoramix is al lang gecancelled en vervangen door een priester van een religie der vrede, deze priester heet Imamix. Deze priester doet niet aan toverdrank want dat is haram. Everzwijn is van het menu gehaald om dezelfde reden en de enige man in het dorp die altijd onder invloed staat van toverdrank is daarom met de noorderzon vertrokken.

Imamix laat de Onoverwinnelijke Galliërs de allaganse dag met de kont omhoog op het gras liggen. De legionairs, die menstrueren, uit de kampen Sylvanasimum en Georginaverbanum hebben geen kind aan het dorp als ze er met een constant gekwetst gehuil alle levenslust uit rammen.

De lezers zijn al lang afgehaakt, want het enige lekkere wijf uit het dorp, de vrouw van Nestorix, is al lang in een burka opgeborgen.

Einde van de westerse beschaving. Het hele leven is nu een groot Suske en Wiske reeks. Afschuwelijk.