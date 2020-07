Goed. Als iemand die sommige advertenties leest als we melken Kaapse Buffels om van de stieren hamburgers te maken: geklaarde boter. Kant en klaar bekend als ghee. Maar onze zuiveloverlords (what's in a kaste) wensen er niet aan. En we halen het uit Hell's Kitchen: www.youtube.com/watch?v=iM_KMYulI_s

Alle fouten. Nooit over je dekolonisatie heen gekomen. Kijk kritisch naar het eindresultaat. U kunt het als vleesliefhebbende kritische burger zelf gegarandeerd beter. Want geen vluggertje of zo iets.

-edit- alle immigranten svp naar het VK. Pretty please. Zo meteen kunnen we als EU de sluizen ongegeneerd open zetten. De Royal Navy heeft al seppuku gepleegd. En dan wij er achteraan. Just in case. Ze zijn kort van memorie: Operation Seehund.