Misschien zijn we wel te oud voor deze shit maar treitervlogger Remco Olde-Keizer alias KeizerEnzo is met zijn kinderlijke gekonkel nu al de naargeestigste vlogger van het jaar. Het format van Olde-Keizer (34): met draaiende camera hangt hij de bijdehante snaak uit en gedraagt hij zich als een debiel kind van 3 tegenover mensen die gewoon lekker met zichzelf bezig zijn. Zo werd-ie al een keer van zijn fiets gepetst door een man die er wel klaar mee was en nu gaat hij er heel grappig vandoor met een karretje van een schoonmaker. Die schoonmaker is daar natuurlijk niet over te spreken en hi hi hi ha ha ha weer een leuke kleutervlog van een volwassen man van 34 jaar oud, en die van de Gelderlander vinden het helemaal fantastisch: "De 34-jarige is een mooi voorbeeld van hoe iemand vanaf nul iets op kan bouwen op sociale media." Olde-Keizer heeft al meerdere keren in de bak gezeten en dit verheffende verhaal op de illustere website gevangenis.startpagina.net zal ook wel van zijn hand zijn. Stop making stupid people famous ja, maar als het straks echt een keer uit de hand loopt dankzij de capriolen van deze filmende clown hebben we in ieder geval gewaarschuwd.