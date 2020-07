Exit Nynke, enter Linda "Journalist en columnist bij het Brabants Dagblad. Tijdelijk ook drie keer per week in het AD" Akkermans. Openingsmove: de altijd gewaagde 'ik zet mijn mobiel lekker uit in de zomer'-prikkelstelling. Daarna: een lofzang op Hugo de Schoenen, want die heeft ondanks al die in eenzaamheid vergeten overledenen in de verpleeghuizen zware zorgen over de pandemie toch maar keihard gewerkt voor zijn lijsttrekkersschap de volksgezondheid van dit land, en derhalve wel een vakantie verdiend. De uitsmijter: Het is de schuld van ándere "lakse vakantiegangers" als Hugo zelf niet offline kan omdat de boel weer oplaait. Aldus schreef Linda Akkermans vorige week. Wat schrijft Linda Akkermans vandaag? Nou. HET ZAL U VERBAZEN:

Onderweg naar de "heerlijke brandhaard" van Europa!

Een beetje zelfreflectie, ho maar