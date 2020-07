Halo 1, 2, 3, ODST en Reach zijn ontwikkeld door studio Bungie (wiki) en hebben een speciaal plekje in ons hart (al die geweldige commercials hier onder elkaar). Deel 1 was revolutionair, een open world first person shooter met bemanbare voertuigen, kleefgranaten, een herstellend energieschild bovenop een eindige health bar en een ronduit geweldig verhaal met personages waar je aan hechtte. En hetzelfde gold voor z'n opvolgers, al was ODST iets minder pakkend. Master Chief, Cortana, de Arbiter, Tartarus, Gravemind, Noble Team. Geweldige facties; United Nations Space Command, Office of Naval Intelligence, The Covenant, de Elites, de Brutes, en de Flood die de gameplay eigenhandig omgooit. En een lore waar weinig games aan kunnen tippen.

Die magie werd niet behouden toen een andere studio, 343 Studios, Halo 4 en Halo 5: Guardians uitbracht. De verhaallijn landde maar matig, de single player gameplay was ook gewoon net niet, al zat de multiplayer wel goed in elkaar. 343 Studios maakt ook deel 6, Halo Infinite, en gister zagen we de eerste gameplay demo's.

Het is een demo, dus we mogen hopen dat de graphics nog flink opgepoetst worden, want dit is eigenlijk niet te doen (memes na de breek). En dan beweegt dat dropship op 4:57 ook nog eens hoekig. Gameplay-technisch zijn we er ook nog niet helemaal uit, maar er zit af en toe wel een lekker ritme in. Ook zijn we erg tevreden dat de Elites weer slank en rank zijn, in plaats van zo chunky als in deel 5. Die geschoten vleeshaak uit Chief's linkerarm vinden we eigenlijk te on-eigen en gejat van Doom, maar wellicht voegt het af en toe echt iets toe.

De meeste zorgen maken we ons nog om het verhaal, want dat was in 4 en 5 misschien wel het grootste gebrek. Het lijkt alsof de Cortana-verhaallijn uit deel 5 niet voortgezet wordt, en Chief het nu opneemt tegen The Banished, de factie van prachtkarakter Atriox die in Halo Wars 2 legendarisch werd geïntroduceerd. Maar die Brute die ons toespreekt is niet eens Atriox zelf, en ziet er bovendien uit alsof hij uit de allereerste Xbox gekropen komt. Kortom, zorgelijk allemaal op de schaal der dingen!

9 minuten gameplay

Dit zijn toch geen 5th gen graphics