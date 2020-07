Wij van de GeenStijl behandelen graag iedereen gelijk en dat betekent dat niemand gevrijwaard is van een beetje spot. Want lachen, is gezond. En als we al deze ernstig kijkende koppies op Amsterdramse propagandaposters zien, met hun witte bordjes met bloedserieuze betuttelteksten er op. Sja, dan begint het Adobe Photoshop️©™® icoontje meteen te bouncen in onze dock. Voor de Ongeletterde Boeren onder u: dat is Mac-speak voor 'Zin om te fotof*cken', en dat gevoel kent u wel. Wij hebben er ééntje ingekopt (sorry Pete, ouwe studiemakker), de rest mag je zelf doen. Bronmateriaal in dit topic, inspiratie in dit postmoderne kerkboekje, kunststukjes mogen op de mail naar redactie@geenstijl.nl. Als ze door de racismecheck meligheidstoets komen, zullen we een kleine expositie voor het vrije woord inrichten in het Stamcafé binnenkort. Gentlemen, dames ook, start your software...

Vakjury: Slecht Voorbeeld

Vakjury: Goed Voorbeeld