Naar aanleiding van die grafkop van Groot Wassing op mijn nuchtere maag het volgende: Wat we verstaan onder "gezond verstand" lijkt hoe langer hoe meer te verdwijnen. Dat is een heel merkwaardig fenomeen, want gezond verstand is constructief, positief, optimistisch, opbouwend. En dat willen we toch allemaal ? Kennelijk niet. In plaats daarvan zien we dat hele volksmassa's geestelijk zijn geïnfecteerd met een Marxistische ideologie. Dat werkt net als met godsdienst, daar kun je mensen ook geestelijk mee infecteren, tot het niveau dat ze bereid zijn om daar hun leven voor op te offeren. Zo ver gaat dat dus. En het lijken er steeds meer te worden, steeds meer mensen vallen voor die ideologie van links. Een ideologie die, in tegenstelling tot het constructieve gezonde verstand, juist destructief is. Destructief, negatief, pessimistisch, afbrekend. Daar kun je maar één conclusie aan verbinden: De mens is in de aard zelfdestructief. Een goed leven in een vrije maatschappij... Het is paarlen voor de zwijnen, de mens is het niet waard, want de mens moet zo nodig alles kapot maken. En dat wordt ook nog eens aangestuurd met heel erg veel geld. Geld van de woke miljardairs achter Facebook, Twitter, YouTube. Geld van miljardair George Soros, die allerlei radicale clubjes voorziet van financiële steun. Maar ook de invloed van woke universiteiten op studenten, de invloed van MSM op mensen die braaf naar de NPO kijken, de Telebelg lezen en VVD stemmen... Hoe moet je daar tegenop ? Volgens mij is er een sluimerende Marxistische revolutie gaande, op ALLE gebieden, aangestuurd door Brussel, en wij gaan die strijd verliezen. Het gezonde verstand, waar Baudet voor vecht, is ten dode opgeschreven. Over 10 jaar, in 2030, hebben wij hier een DDR 2.0 Echt waar, daar gaat het naartoe.