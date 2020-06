Onze steden hebben een probleem, en in de afgelopen 10 jaar is het met maar liefst 30% toegenomen. We dachten dat het zichzelf wel op zou lossen. Emigratie met behoud van eigen natuur, noemden we dat. Maar we zaten er naast, en dan werd er "Vorig jaar bovendien voor het eerst een volwassen exemplaar van een Afrikaanse nieuwkomer in Nederland gesignaleerd: de hyalomma-teek, drie keer zo groot als haar inheemse zusje en verspreider van een virus dat Krim-Congo-koorts veroorzaakt." En nu zitten ze in ONZE tuinen, met alle gevolgen van dien. "Waren er in 1994 zo’n 6000 gevallen van de ziekte van Lyme, de laatste RIVM-meting uit 2017 telde er 27.000. (...) Uit de laatste cijfers blijkt dat jaarlijks in Nederland anderhalf miljoen tekenbeten opgelopen worden." We laten over ons lopen. Wapen u HIER.