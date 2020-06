@Watching the Wheels | 18-06-20 | 14:22: Ik heb dat proces niet gevolgd, om eerlijk te zijn. Maar Kuifje in Afrika wordt nog steeds verkocht in België. De discussie laait nu op over disclaimers in de stripboeken van Hergé, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Er stond toevallig gister ook een artikel over in De Morgen. Suske en Wiske werd eveneens genoemd.