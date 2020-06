Uit de bundel: "Het Nieuwe Abnormaal", presenteer ik u het nieuwste gedicht van uw ̶h̶u̶i̶s̶d̶e̶a̶l̶e̶r̶ huisdichter:

OP DE SCHOUDERS VAN GIGANTEN

ik zoomde in op Google Maps

terug naar de roots, het dorp

waar ik geboren was

vrouwen in zomerjurk op

glimmend nieuwe fietsen

("dat was in mijn tijd wel anders!")

kerngezonde benen in een eeuwig zomers landschap

ik haalde hen met mijn cursor in

tot ze plotseling verdwenen waren

iemand in Amerika had elk gezicht geblurd zoals het hoort

ik nam de bocht naar links, daar waar mijn ouders lagen

zij aan zij, zoals in het ouderlijk bed

dat ik dat durfde denken

ik zoemde uit, tot in de hemel

en keek neer op lengte en breedtegraad waar

heel precies hun graven lagen

ik zag twee wit glanzende stippen, de een wat doffer

dan de ander

de één wat meer recent

en ik barstte uit in

lang ingehouden tranen

die niet te stoppen waren

en dat hoefde ook niet, want ik was alleen

met Google Maps

en alles wat eens was

en ik zag de dagen die eens waren

de honderduizenden minuten uit mijn jeugd

met plotseling opgeroepen beelden

momenten, snapshots

mijn vader achter het stuur op een snikhete vakantie

hoe hij me leerde schakelen naar z'n twee

"remmen op de motor", mompelde ik

niet ver van hen

liggen ook

de jongens en meisjes

uit klas 2 van de Lagere School

uit de zwart-witte tijd van petten

en strikjes

ja, ze hebben elkaar gekend

daar sta je dan

bovenop de omgekeerde piramide van de tijd

miljoenen keren klopten de harten

van je voorouders

de overlevers met hun kunst en vliegwerk

de toevallige passant werpt schalkse blikken

op haar heupen, de vonk in haar oog

een eeuwenlange ballade van zaad en pijn,

kraambed moedermelk

en tijdelijk sta je

(voorlopig nog en dan)

op de schouders van giganten