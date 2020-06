Kom allemaal ff heel dicht bij elkaar staan, dan kunnen we samen de consultatieversie van de nieuwe Minder Dan Anderhalve Meter = STRAFBAAR-wet van Hugo de Schoenen bestuderen. Dat je weet dat de hele samenleving een samenscholingsverbod krijgt, en dat je komst naar het café dus een soort verzetsdaad tegen ondemocratisch beleid is. Tegen een basisschool-leraar. Van het CDA. Die hele malle schoenen draagt. Ooooeeehhh, edgy! Andere verdieping hebben we ook, en wel op academisch niveau over wokeness, bij New Discourses, met James Lindsay. Liever meer cut & clear conservative klanken? De laatste Ben Shapiro Show is ook een aanrader, zie YT-embed na de breek. Progressief hebben we ook trouwens, dit oudje van Relberber Rachid is ook alsof je een teug fris Maaswater drinkt.

Verder doen we natuurlijk nog een linkje hier en een linkje daar voor onze eigen fooienpot, staan de panelen weer open voor allen & ieder onderwerp, muzieklinkje of peopflauwe mop, en hierrr is alvast de mega (10MB) opkliek van de Johan "Herr Flick" Remkes & ze fallen Carola wizz ze big boobies fotofuck die na de breek staat, want het is zonde om die alleen in het klein te bekijken.

WEDERHOOR

"Denkers"

Knielers

Knieler

Iemand die niet knielt

Fatality